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Святкують "день ВДВ": Прокудін попередив про масовані обстріли — де і коли можливі ворожі атаки

Святкують "день ВДВ": Прокудін попередив про масовані обстріли — де і коли можливі ворожі атаки

Очільник ОВА Олександр Прокудін. / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Очільник ОВА закликав жителів провести вдома завтрашній день.

Завтра, 2-го серпня, існує ймовірність масовані обстріли населених пунктів, що розташовані вздовж Дніпра, зокрема, Херсона. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Цього дня росіяни, схиблені на символізмі, святкують "день ВДВ" (повітрянодесантних військ — ред.). Тому ймовірні ворожі терористичні атаки. Дорогі жителі області, якщо маєте таку можливість, завтрашній день краще проведіть вдома. Не пересувайтеся вулицями без гострої потреби та не відвідуйте людні місця", — сказав Прокудін.

У разі обстрілів, він закликав місцевиї жителів пройти до найближчого сховища або вуличного укриття.

Нагадаємо, проти ночі 1 серпня ворог бив з артилерії по Херсонщині. Стало відомо про загибель людини, ще 10 осіб дістали поранення.

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