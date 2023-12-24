Свято на кістках у Маріуполі: біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку – відео

У Маріуполі біля Драмтеатру росіяни встановили новорічну ялинку.
У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановити новорічну ялинку поряд із руїнами ними ж розбомбленого Драмтеатру.
Про це пишуть у місцевих пабліках.
Зруйноване російськими військами місто прикрашають до новорічних свят.
Крім того, в окупованому місті зʼявилася "святкова" ілюмінація в кольорах російського прапора.
16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого ховалися близко 1000 дорослих та дітей. Під завалами могли загинути близько 300 людей.
Нагадаємо, у Мережі показали символічне фото зруйнованого Маріуполя.
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