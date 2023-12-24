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Свято на кістках у Маріуполі: біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Свято на кістках у Маріуполі: біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку – відео

Зруйнований драмтеатр у Маріуполі

У Маріуполі біля Драмтеатру росіяни встановили новорічну ялинку.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановити новорічну ялинку поряд із руїнами ними ж розбомбленого Драмтеатру. 

Про це пишуть у місцевих пабліках.

Зруйноване російськими військами місто прикрашають до новорічних свят.

Крім того, в окупованому місті зʼявилася "святкова" ілюмінація в кольорах російського прапора.

16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого ховалися близко 1000 дорослих та дітей. Під завалами могли загинути близько 300 людей.

Нагадаємо, у Мережі показали символічне фото зруйнованого Маріуполя.

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Дата публікації
Перегляди
279
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