Свято на кістках у Маріуполі: біля Драмтеатру окупанти встановили ялинку – відео

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники встановити новорічну ялинку поряд із руїнами ними ж розбомбленого Драмтеатру.

Про це пишуть у місцевих пабліках.

Зруйноване російськими військами місто прикрашають до новорічних свят.

Крім того, в окупованому місті зʼявилася "святкова" ілюмінація в кольорах російського прапора.

16 березня 2022 року росіяни скинули авіабомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого ховалися близко 1000 дорослих та дітей. Під завалами могли загинути близько 300 людей.

Нагадаємо, у Мережі показали символічне фото зруйнованого Маріуполя.

Читайте також провідні новини дня: