"Свято вірить у брехню системи": політолог припустив, чому Путін досі впевнений у перемозі Росії

Експерт наголосив, що заяви Росії про те, що вона готова до переговорів неправдиві по суті.

Кремлівський диктатор Володимир Путін свято вірить у перемогу Росії у війні проти України, оскільки він не може піти проти свого его. Він вірить у ту брехню, яку продукує його система для росіян.

Про це 24 каналу розповів політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

Так, за його словами, Путін упевнений у тому, що робить. Йому треба й надалі утримуватись при владі й виконувати ті цілі, які він перед собою поставив.

"Йому після харківських, драматичних для нього подій, з утечею росіян, де було залишено купу військової техніки, вдалось вирівняти ситуацію в самій Росії. Так, вона дається сотнею – тисячею вбитих росіян щодня, але йому байдуже. Для нього головне стабілізувати ситуацію, й він її стабілізував", - зазначив експерт.

Він додав, що заяви Росії про нібито готовність до переговорів – неправдиві по суті. Путін не відмовляється від своїх цілей.

За словами політичного й економічного експерта, Путін побудував у Росії систему віри в себе, у пропаганду та систему покарань.

"Поки що йому вдається це утримувати, але це питання часу. Мені б хотілось, щоб цей час був коротшим, але, на жаль, світ неправильно підходить до формування інструментів і методів тиску на Путіна й на його режим. Яскравим рішенням є нафтове ембарго, яке за своєю суттю майже нічого не змінить у Росії. Однак санкційна політика, економічний спад Росії, знищення росіян в Україні, похоронки зіграють свою роль", – резюмував Клочок.

Війна Росії проти України

За даними незалежних російських опитувань громадяни РФ все ще підтримують військові дії проти України. Так, 41% респондентів виступають за те, щоб Росія продовжувала військові дії в Україні.

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд наголосила, що Путін вдався до масованих ракетних ударів по Україні через жорсткі попередження з боку західних партнерів, якщо він застосує ядерну зброю.

Директорка національної розвідки США Авріл Хейнс розповіла, що президент Росії Володимир Путін насправді не усвідомлює всю складність ситуації на фронті для російських військових.

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