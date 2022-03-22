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Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку маленького сина, яку возить з собою, як оберіг

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Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку маленького сина, яку возить з собою, як оберіг

Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Артист зворушив новим фото.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився доволі зворушливим зізнанням.

Тренер шоу "Голос країни-12, який під час війни їздить різними містами України, щоб підтримати бійців, волонтерів та переселенців, возить із собою оберіг – улюблену іграшку свого крихітного сина Івана. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram та розмістив відповідне фото.

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Улюблена машинка мого улюбленого Івана Святославовича. Від Львова до Харкова. Від Києва до Миколаєва. Завжди зі мною", – поділився зірка.

У коментарях фоловери знаменитості відреагували на допис:

  • Іван Святославович - звучить як ім'я Галицького князя
  • Тримайтеся та бережіть себе, Святославе!
  • Я машина і ти машина, налий бензину й кави
  • Хай Бог оберігає вашу родину, і особливо Івана Святославовича

Зазначимо, що у серпні 2021 року Святослав Вакарчук вперше став батьком. Малюка назвали Іваном – на честь відомого батька співака.

Про матір свого первістка Вакарчук нічого не говорив. Проте у червні 2021-го артист повідомив, що після 20 років стосунків розійшовся з Лялею Фонарьовою. Пізніше журналісти з'ясували, що новою ймовірною коханою Вакарчука могла стати генпродюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Пресслужба Вакарчука не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.

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