Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку маленького сина, яку возить з собою, як оберіг

Артист зворушив новим фото.
Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук поділився доволі зворушливим зізнанням.
Тренер шоу "Голос країни-12, який під час війни їздить різними містами України, щоб підтримати бійців, волонтерів та переселенців, возить із собою оберіг – улюблену іграшку свого крихітного сина Івана. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram та розмістив відповідне фото.
"Улюблена машинка мого улюбленого Івана Святославовича. Від Львова до Харкова. Від Києва до Миколаєва. Завжди зі мною", – поділився зірка.
У коментарях фоловери знаменитості відреагували на допис:
- Іван Святославович - звучить як ім'я Галицького князя
- Тримайтеся та бережіть себе, Святославе!
- Я машина і ти машина, налий бензину й кави
- Хай Бог оберігає вашу родину, і особливо Івана Святославовича
Зазначимо, що у серпні 2021 року Святослав Вакарчук вперше став батьком. Малюка назвали Іваном – на честь відомого батька співака.
Про матір свого первістка Вакарчук нічого не говорив. Проте у червні 2021-го артист повідомив, що після 20 років стосунків розійшовся з Лялею Фонарьовою. Пізніше журналісти з'ясували, що новою ймовірною коханою Вакарчука могла стати генпродюсерка провідного українського продакшена Radioaktive Film Євгенія Яцута. Пресслужба Вакарчука не підтвердила, але й не спростувала цю інформацію.
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