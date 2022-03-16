Святослав Вакарчук привіз до Харкова допомогу та заспівав у метро для українців

Музикант продовжує відвідувати гарячі точки нашої країни.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує їздити найгарячішими точками України і підтримувати бойовий дух наших громадян.

Цього разу музикант вирушив до Харкова. Туди він разом з українським письменником та музикантом Сергієм Жаданом привіз аварійну допомогу для бійців тероборони:

"Сьогодні чудовий день, хоча на околицях гримить. Ми з прекрасною місією. Як ви бачите позаду мене не лише гордість України Сергій Жадан, але й круті бійці з тероборони. Ми з усієї України привезли їм аварійну допомогу. Одеса, Львів долучилися. Дуже важливі, потрібні речі", - сказав Вакарчук.

Пізніше співак влаштував імпровізований виступ для харків'ян на одній зі станцій метро. Зокрема, Вакарчук виконав для українців "Червону руту".

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