Святослав Вакарчук розповів про зруйновані українські міста: "Немає цілих районів"

Також музикант розповів про мужність українських захисників.

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук активно їздить містами України та виступає у найгарячіших точках.

Таким чином музикант підтримує людей, що пережили бомбардування, втратили житло чи були змушені покинути власні домівки. Разом з цим, Вакарчук привозить гуманітарну допомогу для військових та цивільних.

Святослав Вакарчук у Харкові

Від початку війни артист встиг об'їздити чимало українських міст. За словами Вакарчука, ворог руйнує міста та селища.

"Я не бачив Маріуполя, я так розумію, що ситуація в Маріуполі найгірша. Я поки що, на жаль, не бачив Чернігова. З того, що я бачив, найбільше постраждала фізично Охтирка. Тому що Охтирка напівзруйноване місто. Там немає цілих кварталів, цілих районів. Суми також постраждали. Але у певних районах", - розповів музикант на YouTube-каналі проекту "Український свідок".

Разом з тим, Вакарчук говорить, що люди у містах намагаються триматися та не падати духом. Зокрема, коли співак був у Охтирці, то місцеві, попри обстріли, організували імпровізовану сцену: підготовили електронне піаніно та під'єднали колонки.

Святослав Вакарчук в Охтирці / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Я запитав у мера: "А вам не страшно?" А він сказав, що сьогодні чудовий день і ще нічого не прилітало", - поділився музикант.

Окрім цього, Вакарчук поговорив й про українських захисників. Воїни України дуже сміливі та мужні. Цивільні люди можуть сховатися в укриттях, а ось захисники наражають себе на небезпеку.

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"На передовій значно страшніше, адже цивільні мають шанс заховатися. У військових такого шансу немає, вони йдуть і наражають себе на небезпеку. Я не розумію, чому я маю ховатися за їхні спини. Наше завдання донести до європейців, американців і до всіх людей вільного світу, що сьогодні Україна платить страшну ціну за захист всього вільного світу. І ми просимо їх теж заплатити якусь ціну, не таку страшну", - додав музикант.

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