Святослав Вакарчук у Миколаєві записав звернення разом із кіборгом – відео

Артист зустрівся із кіборгом та нардепом Романом Костенком.

Український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Миколаєва, аби підтримати мешканців міста.

Там артист зустрівся із кіборгом та нардепом Романом Костенком. Виконавець зазначив, що коли його раніше запитували, чому він пішов в політику, він відповідав, що за мету взяв – привести туди правильних людей. Одним із таких Святослав вважає Костенка.

"Герой оборони Миколаєва, та й в принципі, один з найкращих та найтитулованіших бійців цієї країни. Велика честь, Ромо, бути поруч з тобою. Думаю, ми всі переможемо, коли нас такі люди захищають", – поділився музикант.

Зі свого боку, військовий також звернувся до українців: "Однозначно переможемо! Ми приїхали сюди для того, щоб захистити і ми не здамо це місто. Ми будемо стояти до кінця. Від кожного з вас залежить, коли цей кінець росіянам прийде. Тримаємось!".

Також Костенко подякував Вакарчуку за те, що приїхав їх підтримати.

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