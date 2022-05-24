"Сєвєродонецьк – ледь живий": Гайдай повідомив, що ситуація на Луганщині погіршується щогодини

Росіяни повномасштабно наступають на Луганщині на всіх напрямках одночасно і знищують українські міста.
Ситуація на Луганщині вкрай важка і погіршується навіть не щодня, а щогодини.
Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, росіяни просто знищують українські війська з лиця землі.
Гайдай повідомив, що окупанти повномасштабно наступають на Луганщині на всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, і Луганську Чорнобаївку – Білогорівку.
"Сєвєродонецьк – ледь живий, російська армія вирішила знищити його повністю. Місто закидали авіабомбами, розстрілюють з систем залпового вогню, артилерії, мінометів", – зазначив голова ОВА.
Траса "Лисичанськ-Бахмут" повністю прострілюється, їхати нею вкрай небезпечно. Там вже "працюють" ворожі ДРГ. Ситуація там, за інформацією Гайдая, на межі критичної.
Росіяни стягнули до Луганської області шалену кількість бійців – за приблизними підрахунками, до 20 батальйонно-тактичних груп, а також велику кількість техніки. На окупованих територіях вони тримають напоготові вертольоти та важку зброю.
"Вільна Луганщина зараз – як Маріуполь. Ми форпост, який стримує навалу і точно стримає. Не дивлячись на перевагу ворожої армії, Переможемо саме ми, бо ми воюємо за свою землю. За кожного вбивтого мирного, за кожну знищену будівлю, за кожну сльозу – до кінця, до перемоги", – підсумував Гайдай.
Раніше у Генштабі повідомили, що на Донбасі окупанти наступають на всіх напрямках і намагаються прорвати українську оборону.
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