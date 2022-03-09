Сєвєродонецьк пережив найстрашнішу добу за час війни, є загиблі, багато зруйнованих будинків - голова ОДА

Упродовж 8 березня ворогом були обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна, Метьолкіне.

Сєвєродонецьк зазнав трьох масованих обстрілів окупантів та пережив найстрашнішу добу за час війни – є загиблі, багато зруйнованих будинків.

Про це 9 березня повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Російська армія продовжує розстрілювати житлові квартали наших міст. Лише Сєвєродонецьк за 24 години зазнав трьох масованих обстрілів – двічі приблизно о 04:00 – вчора та сьогодні – та вчора о 12:50. За добу по області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Людей охоплює страх, на що і розраховують росіяни, які намагаються нас зламати. Зламати на фронті вони не в змозі, тому зриваються на звичайних громадянах та їх домівках. Знайдені тіла десятьох загиблих (8 - у Сєвєродонецьку, 2 - у Рубіжному), поранення отримали дев’ятеро осіб. Одну жінку росіяни вбили у Міжнародний жіночий день на вулиці 8 березня в Сєвєродонецьку", - зазначив Гайдай.

Він також додав, що сьогодні, 9 березня, зранку росіяни вели обстріл житлового кварталу між шосе Будівельників та вул. Курчатова – зафіксовані потрапляння в квартири на перших трьох поверхах будинку по шосе Будівельників, 11-б, та у станцію технічного обслуговування. Також постраждав житловий будинок у Метьолкіному.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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