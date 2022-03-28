Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ - під щільним ворожим обстрілом: палають та обвалюються будинки

Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ - під щільним ворожим обстрілом: палають та обвалюються будинки

Внаслідок обстрілів виникли пожежі та обвали житлових будинків.

У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську Луганської області тривають щільні обстріли росіянами. Щонайменше четверо постраждалих. Місцева влада закликає залишати в укриттях.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сєвєродонецьк

За даними У Сєвєродонецьку внаслідок влучання ворожого снаряду сталося загоряння, а потім і обвал багатоповерхового будинку, там досі знаходяться заблоковані люди, ДСНС працюють. В іншому районі міста так само сталося руйнування будинку. Є постраждала жінка, шукають дитину. В іншому, також зруйнованому будинку, з-під завалів врятовано четверо осіб та евакуйовано в безпечне місце. В одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє поранених.

Лисичанськ та Рубіжне

За словами Гайдая, у Лисичанську через тривалі обстріли палають будинки, гаражі, господарчі споруди. Інформації щодо жертв та постраждалих немає. В Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення.

"Жертв може бути більше. Рятувальні роботи тривають", - повідомив очільник ЛОВА.

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