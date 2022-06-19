Сєвєродонецьк рятує весь Схід: знищення ворога в місті зупиняє наступ на інших напрямках - експерт

Сєвєродонецьк рятує весь Схід: знищення ворога в місті зупиняє наступ на інших напрямках - експерт

Військовий експерт оцінив останні події на Сході і безуспішні потуги росіян у місті, де тривають найзапекліші бої.

Завтра буде три тижні, як російські війська увійшли до Сєвєродонецьку, але змогли лише незначно відсунути українських захисників. До того ж, росіянам вже кілька разів доводилось підтягувати резерви – тактично-батальйонні групи з інших напрямків, заявляє військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі "Єдиного марафону" в слоті ТСН.

Це свідчить, що з одного боку росіяни додають сили, щоб посилити наступальний тиск, і прискоритись, а з іншого – що вони мають тут колосальні втрати. "Тривають найзапекліші бої", - заявив Мусієнко.

Експерт зазначає, що цей напрямок, а ще Гірське-Золоте, та на північ від Попасного, де ворог намагається перерізати постачання для українців - найгарячіші напрямки.

Він додає, що Сєвєродонецьк відіграє колосальну роль у обороні Сходу, адже ворог змушений перекидати сюди свої війська, а відтак не може проводити наступальні дії на інших напрямках. «Сєвєродонецьк рятує весь Схід України, або стримує наступальні дії противника на Сході», - заявив Мусієнко.

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