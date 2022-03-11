Сєвєродонецьк тримає оборону, але окупанти руйнують житло та інфраструктуру

Ворог обстрілює будинки мирних мешканців.

Сєвєродонецьк у Луганській області, який потерпає від обстрілів Російської Федерації, тримає оборону.

Про це 11 березня повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай:

"Вони будь-якою ціною намагаються вийти на адміністративний кордон Луганщини, звідки відкривається шлях на Харківщину та Донеччину. Росіянам байдужі людські життя – вони спрямовують гради на жінок та дітей заради захоплення декількох кілометрів землі. На самотніх стариків, як в Рубіжному, де розстріляно будинок для людей похилого віку", - наголосив начальник ОВА.

За словами голови обласної військової адміністрації, росіяни руйнують житло людей і інфраструктуру. Протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів сталися займання багатоповерхівок в Сєвєродонецьку на кількох вулицях. Крім того, окупанти відкрили вогонь по мирних кварталах на кількох вулицях: Гагаріна, Курчатова, шосе Будівельників, Сиротиного.

Крім того, наслідки пожеж через обстріли рятувальники ліквідували також у Лисичанську.

ТСН.ua

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