Сєвєродонецьк тримається, а у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину: Гайдай розповів про ситуацію на фронті

Воєнна ситуація у Луганській області залишається складною. Окупанти зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька і обстрілюють Лисичанськ.

Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від рясних обстрілів, в результаті чого загинула шестирічна дитина.



Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону 12 червня.



"Два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій - цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано", - розповів він.

За словами Гайдая, військові готові до будь-якого розвитку подій.



"Евакуації з Сєвєродонецька наразі немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть - але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід з міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - додав очільник Луганської ОВА.



Крім того, армія РФ потужно обстрілює Лисичанськ.

"Сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - повідомив Гайдай.

Важкі бої тривають і у Гірській громаді. Тим часом, додав очільник Луганської ОВА, на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.

"Загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - стверджує Гайдай.

Раніше у Генеральному штабі України повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжили застосування ствольної та реактивної артилерії. Загарбники намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьком.

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