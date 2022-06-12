Сєвєродонецьк тримається, а у Лисичанську військові РФ вбили 6-річну дитину: Гайдай розповів про ситуацію на фронті

Воєнна ситуація у Луганській області залишається складною. Окупанти зруйнували два мости, що ведуть до Сєвєродонецька і обстрілюють Лисичанськ.
Сєвєродонецьк стримує рашистську навалу, а Лисичанськ потерпає від рясних обстрілів, в результаті чого загинула шестирічна дитина.
Про це очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив в ефірі телемарафону 12 червня.
"Два мости, що ведуть до Сєвєродонецька, зруйновано рашистами. Третій - цілий день під обстрілами, він старий та критично аварійний, вантажівки ним пересуватися не можуть - великий ризик обвалу. В разі руйнування цього шляхопроводу - обласний центр буде відрізано", - розповів він.
За словами Гайдая, військові готові до будь-якого розвитку подій.
"Евакуації з Сєвєродонецька наразі немає. Зважаючи на останні події, єдиний варіант виходу з міста - це пішки вцілілим мостом, бо автобуси не проїдуть - але це вкрай небезпечно. Ми проробляємо можливість евакуації з обласного центру з Іриною Верещук. Маємо надію, що організований вихід з міста стане можливим, але для цього маємо отримати гарантії безпеки", - додав очільник Луганської ОВА.
Крім того, армія РФ потужно обстрілює Лисичанськ.
"Сьогодні від ворожого вогню загинула шестирічна дитина", - повідомив Гайдай.
Важкі бої тривають і у Гірській громаді. Тим часом, додав очільник Луганської ОВА, на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних мешканців, з них 40 - це діти. Іноді військовим вдається когось евакуювати.
"Загрози оточення наших військ на Луганщині немає", - стверджує Гайдай.
Раніше у Генеральному штабі України повідомили, що на Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжили застосування ствольної та реактивної артилерії. Загарбники намагаються подолати опір українських військ та встановити повний контроль над Сєверодонецьком.
Читайте також:
"Кожен день сумнівів вимірюється кров'ю українців": Резніков звернувся до західних політиків щодо постачання зброї
Російські олігархи невдоволені Путіним, але не мають на нього впливу - опозиціонер із РФ
"Захід нас рятує": Арестович розповів, що без допомоги партнерів Україна уже б обороняла Львів