Сєвєродонецьк залишився без газу: російські окупанти перебили магістральний газопровід

У м. Сєвєродонецьк на Луганщині російські окупанти перебили магістральний газопровід.

Наразі місто повністю залишилось без газопостачання та інших комунікацій.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Очільник ОВА наголосив, що російські окупанти 10 травня із артилерії вдарили по магістральному газопроводі. Через весь Сєвєродонецьк залишився без газу.

"Єдине, що залишалося в місті із комунікацій працюючим, – це газопостачання. Далеко не у всіх будинках, але у старих районах у багатьох домівках блакитне паливо було. Люди могли хоча б приготувати їжу та підігріти воду. Наразі магістральний газопровід перебитий та розгерметизований. Для запобігання більш серйозної аварії ГРС перекриті. Газу в місті нема", - наголосив Гайдай.

Нагадаємо, очільник Луганської області Сергій Гайдай вважає, що регіон є таким же форпостом, як і Маріуполь на Донеччині. Українські захисники стримують на Луганщині величезну навалу російських окупантів. Завдяки цьому є змога покращити становище на флангах і не дати зробити ворогу кільце.

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