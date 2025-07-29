Літак «Аерофлоту» / © gettyimages.com

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Росія має відчути війну на власній території, а певні дії українських Сил оборони повинні призвести до закриття авіасполучення на частині території РФ. Це може стати дієвим засобом тиску на агресора.

Про це в етері Еспресо заявив військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

«Ці зусилля, і зокрема по тому, щоб переносити війну на територію Російської Федерації, яка її, власне, розпочала, повинні продовжуватися. І саме це той шлях для того, щоб цю війну завершити. Бо вона повинна завершитися там, звідки і почалася», — наголосив експерт.

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За його словами, важливо, щоб російське населення на власному досвіді зрозуміло, що таке війна.

«Першим таким сигналом для самої Російської Федерації є реакції населення, яке в деяких моментах і до цього часу не розуміє природу того, що відбувається», — пояснив Рябих.

Він зазначив, що удари ЗСУ нині спрямовані на критичну інфраструктуру противника.

«Подібні удари, які зараз реалізують наші Сили оборони, в першу чергу включають знищення логістики противника поблизу лінії вогню, знищення можливості противника в глибині по виробництву засобів ведення війни. Також знищення, наприклад, вуглеводних потужностей противника для того, щоб не могли забезпечувати армію і отримувати валюту для продовження цієї війни», — зазначив він.

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Окремо Рябих наголосив на психологічному ефекті таких дій.

«Стосовно саме того, що зараз відбувається перекриття сполучення на аеродромах, введення планів „Килим“, які от цими вихідними дуже багато реалізовувались на різних напрямках РФ. Подібні дії повинні привести до повного закриття авіасполучення на певній частині території РФ, і це буде дієвим», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що найбільша російська авіакомпанія «Аерофлот» заявила про збій в інформаційних системах та скасувала понад 40 рейсів.

Пізніше проукраїнська хакерська група Silent Crow заявила про успішну кібератаку. На тлі відпусткового сезону табло вильотів у московському аеропорту Шереметьєво «почервоніло», викликаючи обурення пасажирів та занепокоєння Кремля.

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