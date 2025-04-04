Сили безпілотних систем ЗСУ: нищівні удари по ворогу та технологічний прорив

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Знищення ворожої техніки: точні удари СБС

Одним із найгучніших досягнень останніх тижнів стало знищення трьох російських зенітно-ракетних комплексів на Донецькому напрямку. Оператори 14-го окремого полку БпАК СБС ліквідували два ЗРК «Бук» та один «Тор», завдавши противнику збитків на суму близько 50 мільйонів доларів США. Для ураження цілей використовувалися ударні дрони, оснащені сучасною системою захоплення цілі та автоматичного донаведення. Це ще раз підтвердило ефективність українських безпілотників у боротьбі проти ворожої ППО.

Також нещодавно оператори 413-го батальйону «Рейд» успішно виявили та знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А «Сонцепьок» у тилу противника. Окупанти намагалися сховати цю потужну зброю в посадці за 25 км від лінії фронту, але високоточний удар українських безпілотників знищив установку, позбавивши противника вогневої переваги.

Одним із найефективніших підрозділів СБС є 412-й окремий полк безпілотних систем «Nemesis». За перший рік своєї діяльності оператори полку знищили ворожих цілей на понад $1 млрд. Логістика, командні пункти та найновітніші зразки озброєння противника були знищені завдяки системним ударам дронів «Nemesis», що суттєво зменшило наступальну силу ворога.

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Командування полку використовує підхід корпоративного управління та ухвалює рішення на основі аналізу великих обсягів даних. Це дозволяє значно підвищувати ефективність операцій та забезпечувати максимальну безпеку екіпажів БПЛА.

Передові технології та співпраця з виробниками

Українські оператори дронів активно співпрацюють з вітчизняними виробниками для покращення ефективності безпілотників на полі бою. Завдяки прямому зв'язку, зокрема через текстові повідомлення та відеодзвінки, вдається швидко впроваджувати необхідні модифікації та усувати недоліки. Цей підхід дозволяє оперативно адаптувати дрони до потреб фронту та підвищувати їхню боєздатність.

Наразі в Україні триває розробка FPV-дронів, оснащених оптоволоконним керуванням. Ці безпілотники можуть працювати на відстані понад 20 км, що значно ускладнює їхнє виявлення та перехоплення засобами радіоелектронної боротьби. У тестуванні взяли участь понад 15 виробників, що свідчить про стрімкий розвиток галузі та посилення технологічної переваги України.

Нові методи боротьби з ворожими дронами

Українські військові розробили новий метод боротьби з російськими дронами, використовуючи безпілотники, оснащені двоств

ольними рушницями. Ці «летючі дробовики» ефективно знищують ворожі БПЛА, зокрема моделі Mavic, що активно застосовуються російськими силами. Така тактика демонструє інноваційний підхід українських військових до використання доступних технологій у протидії противнику.

Продовжується удосконалення структури підрозділів. Зараз в Збройних Силах України завершується розробка концепції окремої бригади безпілотних систем. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що ця ініціатива є стратегічно важливою для майбутнього української армії. Створення спеціалізованих підрозділів дозволить більш ефективно використовувати безпілотні технології для розвідки, ударних місій та логістики на передовій.