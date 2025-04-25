Сили безпілотних систем ЗСУ завдали удару по заводу "Шахедів" у глибокому тилу РФ

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Стратегічний об'єкт у російській Єлабузі, відомий своїм виробництвом ударних дронів типу "Шахед-136" ("Герань-2"), став мішенню для українських безпілотників. За офіційною інформацією Сил безпілотних систем ЗСУ, підприємство, виробнича потужність якого складає близько 300 БпЛА на добу, розташоване в Єлабузькому районі Республіки Татарстан на відстані 1054 км від державного кордону України.

У багатьох повідомленнях та статтях більшість ЗМІ посилалися на коментар голови українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, який підтвердив, що в Алабузі, "де росіяни виробляють шахеди/герані та різні обманки, де вони наростили виробництво, дещо гучно, і дещо місцями вдало". Окремі медіа натякали на причетність до операції підрозділів СБУ та ГУР МО.

Проте на власному Телеграм-каналі Сили безпілотних систем Збройних Сил України офіційно підтвердили свою безпосередню участь у цій операції: "Підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали удару по потужностях із виробництва ударних БПЛА ("Shahed 136", "Geran 2" тощо)"

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Стратегічне значення результатів удару

Незважаючи на пропагандистські заяви РФ про ефективність ППО, кадри з місцевих телеграм-каналів доводять масові невдалі спроби перехоплення українських дронів. За даними телеграм-каналу "Николаевский Ванёк" , по заводу було запущено "6 добрих літачків з 250 кг доброти + додатковою начинкою доброти. Завдання та траєкторія були нестандартні". За цією ж інформацією, росіяни змогли збити лише один безпілотник, а решта п'ять дронів успішно влучили в ціль.

Зафіксовано ушкодження цеху фінальної збірки БПЛА, що суттєво вплине на виробничі можливості заводу.

Удар по заводу в Єлабузі має надзвичайне стратегічне значення. За даними Центру протидії дезінформації, на заводі в Єлабузі у 2024 році було виготовлено понад 6 тисяч "Шахедів" і тисячі дронів-приманок. На 2025 рік росіяни планували збільшити виробництво до 8-10 тисяч ударних дронів та 15 тисяч дронів-обманок щорічно.

Масштабні глибинні удари по військовій інфраструктурі ворога, які здійснюють підрозділи СБС ЗСУ, мають неоціненне значення у формуванні панічних настроїв серед населення та військових РФ, демонструючи, що російським загарбникам ніде не сховатися від українського відплатного удару.

Зростаюча міць СБС ЗСУ

На тлі масштабних глибинних ударів по військовій інфраструктурі, 412 полк Nemesis зі складу Сил безпілотних систем ЗСУ нещодавно продемонстрував свої вражаючі досягнення лише за рік існування:

Понад 10 000 бойових вильотів

Понад 1000 вильотів аеророзвідки

Знищено понад 1000 цілей

Уражено понад 5500 цілей

Розміщено більше ніж 2000 мін

Серед пріоритетних цілей 412 полку Nemesis – ворожі танки (уражено й знищено 105), системи ППО (37), РСЗВ (23), артилерія (2188 установок), транспорт та інші засоби логістики (понад 750 цілей).

І це досягнення лише одного з багатьох підрозділів, що входять до складу Сил безпілотних систем ЗСУ. Сили безпілотних систем ЗСУ продовжують нарощувати свою потужність, демонструючи здатність вражати важливі стратегічні об'єкти противника навіть на значній відстані від кордону. Успішна операція по ураженню заводу "Шахедів" у Єлабузі є яскравим свідченням зростаючих можливостей українських безпілотних систем та підтвердженням того, що ворогу не буде де сховатися.