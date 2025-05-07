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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
3 хв

Сили оборони отримали на озброєння потужну техніку — подробиці (фото)

НГУ підсилили німецькі Leopard — танки здатні діяти вночі, в дощ і проти дронів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Танк Леопард

Танк Leopard / © Олександр Півненко

Для посилення обороноздатності України до бойових підрозділів Національної гвардії надійшли новітні танки Leopard. Це дозволить суттєво збільшити спроможності Сил оборони в боротьбі з російськими військами.

Про це розповів командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко.

«Нещодавно до бойових підрозділів НГУ надійшли танки серії Leopard, передані завдяки підтримці міжнародних партнерів і військово-політичного керівництва держави. Зокрема, гвардійці отримали танки Leopard 1A5 та Leopard 2A4, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Вони поєднують у собі високу мобільність, вогневу міць і надійність, що критично важливо на сучасному полі бою», — повідомив він.

Технічні характеристики Leopard 2A4

Leopard 2A4 — сучасний основний бойовий танк, оснащений потужною 120-мм гладкоствольною гарматою Rheinmetall Rh-120 L44. Для знищення цілей на полі бою він має два кулемети MG3 калібру 7,62 мм, що дають додаткові можливості для боротьби з піхотою та іншими цілями. Танк також має дизельний двигун потужністю 1500 к.с., що забезпечує йому високу мобільність і прохідність у складних умовах.

Система керування вогнем EMES-15 з тепловізійним каналом і лазерним далекоміром дозволяє Leopard 2A4 ефективно уражати цілі як вдень, так і вночі за будь-яких погодних умов.

Мобільність і прохідність

Leopard 2A4 демонструє чудову прохідність, що дає йому змогу долати різноманітні перешкоди. Характеристики танка включають можливість долати нахили до 30°, вертикальні перешкоди висотою до 1,1 м, рови шириною до 3 м, а також водні перешкоди до 1,2 м. Завдяки наявності шноркеля цей показник може бути збільшений до 4 м. Це дозволяє танку діяти в складних умовах місцевості та ефективно просуватися різними ландшафтами.

© Олександр Півненко

Броня і захист

Leopard 2A4 має високий рівень броньового захисту, який дозволяє танку витримувати сучасні загрози. Його броня ефективно протистоїть як протитанковим ракетам, так і новим типам загроз, як-от дрони-камікадзе. Це робить танк одним з найзахищеніших на полі бою.

Модернізація та особливості

Leopard 1A5 є модернізованою версією попередньої моделі з гарматою 105 мм. Цей танк також має оновлені прицільні комплекси, які покращують точність стрільби, та покращену ергономіку для екіпажу. Хоча зараз танки переважно не використовуються в бойових порядках підрозділів першого ешелону, вони залишаються важливими вогневими засобами на полі бою разом з артилерією.

/ © Олександр Півненко

© Олександр Півненко

/ © Олександр Півненко

© Олександр Півненко

Підготовка військовослужбовців

Військовослужбовці Національної гвардії України проходять інтенсивну підготовку для ефективного використання нової техніки, зокрема танків Leopard, як вдома, так і за кордоном. Особлива увага приділяється адаптації озброєння до умов бойових дій на сході й півдні України з урахуванням нових викликів, як-от активне використання FPV-дронів.

Основна роль у підготовці полягає в інтеграції нових технологій аеророзвідки, РЕР і РЕБ для максимально ефективного використання нової техніки в умовах різних напрямків фронту та типів місцевості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що воїни ЗСУ розповіли неймовірну історію, як танк евакуював командний пункт і «помстився» окупантам.

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