Сили оборони "підпалили" тили РФ: вибухи накрили Крим, розбиті склади і пункти управління окупантів

Дим / © Associated Press

Сили оборони України провели серію планомірних ударів по критичних об’єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь потрапили склади, ремонтні бази та командні пункти від Криму до Луганщини.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На окупованих територіях Запорізької області було уражено одразу кілька ворожих об’єктів. Зокрема, під удари потрапили пункт управління безпілотниками поблизу Златополя, склад матеріально-технічних ресурсів у районі Богданівки та ремонтна база окупаційних сил біля Розівки. Також українські військові завдали ударів по місцю скупчення живої сили противника неподалік Степногірська.

У районах Любимівки та на Тендрівській косі на окупованій частині Херсонщини було уражено командно-спостережний пункт і позиції зосередження особового складу ворога.

Крім того, Сили оборони знищили два склади матеріально-технічного забезпечення: один у районі Лобанового в окупованому Криму, інший — біля Можняківки на захопленій Луганщині.

Інформація щодо втрат противника та обсягів завданих збитків уточнюється.