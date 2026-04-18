Сили оборони поцілили по чотирьох об’єктах нафтопереробної галузі РФ
У Генштабі кажуть, що окупанти зазнали серйозних збитків.
Українські військові поцілили в чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії, а також били по ремонтних підрозділах росіян.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Йдеться, за даними відомства, про НПЗ «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивний термінал «Висоцьк Лукойл-2» у Ленінградській області та нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї.
Також українські підрозділи влучили в кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Маріуполі.
Крім того, військові били по ремонтних підрозділах росіян на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запорізької області.
Нагадаємо, Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії. Також у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».
Напередодні українські захисники біля Петрівки Херсонської області, Куп’янська Харківської області, Покровська, Удачного та Шахового Донецької області атакували райони зосередження особового складу армії країни-агресора.