Сили оборони поцілили по чотирьох об’єктах нафтопереробної галузі РФ

У Генштабі розповіли про наслідки ураження / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові поцілили в чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії, а також били по ремонтних підрозділах росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться, за даними відомства, про НПЗ «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивний термінал «Висоцьк Лукойл-2» у Ленінградській області та нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Також українські підрозділи влучили в кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Маріуполі.

Крім того, військові били по ремонтних підрозділах росіян на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запорізької області.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії. Також у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Напередодні українські захисники біля Петрівки Херсонської області, Куп’янська Харківської області, Покровська, Удачного та Шахового Донецької області атакували райони зосередження особового складу армії країни-агресора.