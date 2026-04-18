ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
215
Час на прочитання
1 хв

Сили оборони поцілили по чотирьох об’єктах нафтопереробної галузі РФ

У Генштабі кажуть, що окупанти зазнали серйозних збитків.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У Генштабі розповіли про наслідки ураження / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські військові поцілили в чотири об’єкти нафтопереробної галузі на території Росії, а також били по ремонтних підрозділах росіян.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Йдеться, за даними відомства, про НПЗ «Новокуйбишевський» та «Сизранський» у Самарській області РФ, нафтоналивний термінал «Висоцьк Лукойл-2» у Ленінградській області та нафтоперекачувальну станцію «Тихорецьк» у Краснодарському краї.

Також українські підрозділи влучили в кілька місць зберігання пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Маріуполі.

Крім того, військові били по ремонтних підрозділах росіян на тимчасово окупованій частині Донеччини та Запорізької області.

Нагадаємо, Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії. Також у Криму було уражено пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер».

Напередодні українські захисники біля Петрівки Херсонської області, Куп’янська Харківської області, Покровська, Удачного та Шахового Донецької області атакували райони зосередження особового складу армії країни-агресора.

Дата публікації
Кількість переглядів
215
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie