Сили оборони пробивають “діри” в обороні Криму: в істериці навіть пропаганда Кремля — ISW

Вибух (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

У ніч проти 28 квітня українські сили продовжили кампанію далекобійних ударів по військових об’єктах РФ в окупованому Криму. Під ударом, за даними Генштабу та ССО, опинилися російська радіолокаційна станція та склад балістичних ракет “Іскандер-М”.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські війська вразили російську радіолокаційну станцію поблизу окупованої Охотничої в Криму. В ISW зазначають, що цей об’єкт, ймовірно, належав радіотехнічному батальйону імені Ай-Петрі 3-го радіотехнічного полку Повітряно-космічних сил РФ.

Реклама

Ціль розташована приблизно за 260 кілометрів від лінії фронту.

Крім того, Сили спеціальних операцій України повідомили про удар по російському складу балістичних ракет “Іскандер-М” поблизу окупованих Овражків у Криму. Цей об’єкт розташований приблизно за 215 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Дані системи NASA FIRMS зафіксували 28 квітня теплові аномалії на ймовірній базі російських тактичних ракетних комплексів на південь від окупованих Овражків.

В ISW також звернули увагу на реакцію російського інформаційного простору. Один із російських військових блогерів 27 квітня поставив під сумнів здатність російських сил перехоплювати українські безпілотники над морем, коли ті наближаються до окупованого Криму.

Реклама

Він також засумнівався, чи достатньо глибокими є запаси російських зенітно-ракетних комплексів на тлі зростання інтенсивності українських ударів по Криму та Севастополю.

На думку аналітиків, дедалі частіші проникнення українських дронів у повітряний простір над окупованим півостровом свідчать про проблеми російської протиповітряної оборони та її перевантаження.

Нагадаємо, українські військові знайшли спосіб обходити російську протиповітряну оборону, яка виявилася критично розтягнутою та неефективною, і дедалі частіше переносять бойові дії безпосередньо на територію країни-агресорки.

Також повідомлялось, що окупанти масово мінують узбережжя Криму через страх перед українським десантом.

Реклама

Новини партнерів