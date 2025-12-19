Сили оборони провели вражаючу спецоперацію поблизу Покровська

Реклама

Сили оборони України провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Телеграм.

«Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС “Птахи Мадяра” у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП “Скеля”», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

«Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки», - пишуть українські оборонці.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП «Lasar’s Group» Нацгвардії України знищили: 1 зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), 2 танки, 1 броньовану машину та 1 військовий автотранспорт з боєкомплектом. Також борти «Lasar’s Group» уразили: 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці військового автотранспорту та 4 - легкого автотранспорту.

Проведені дії послабили можливості противника на Покровському напрямку.