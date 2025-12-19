ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
504
Час на прочитання
1 хв

Сили оборони провели вражаючу спецоперацію поблизу Покровська

Противник планував використати уражену техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

Сили оборони провели вражаючу спецоперацію поблизу Покровська

Сили оборони України провели спецоперацію зі знищення масового скупчення ворожої броньованої техніки біля Покровська, повідомляє 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Телеграм.

«Техніку ворога виявили завдяки отримання даних від розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 ОБрБпС “Птахи Мадяра” у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та єдиним координаційним центром безпілотних систем 425 ОШП “Скеля”», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що противник планував використати цю техніку в штурмових діях на Покровському напрямку.

«Для зриву наступального потенціалу росії Сили оборони спланували та успішно реалізували спеціальну операцію зі знищення виявленої техніки», - пишуть українські оборонці.

За результатами нанесення вогневого ураження, ударні борти ОЗСП «Lasar’s Group» Нацгвардії України знищили: 1 зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8), 2 танки, 1 броньовану машину та 1 військовий автотранспорт з боєкомплектом. Також борти «Lasar’s Group» уразили: 5 танків, 6 бойових броньованих машин, 2 одиниці військового автотранспорту та 4 - легкого автотранспорту.

Проведені дії послабили можливості противника на Покровському напрямку.

Дата публікації
Кількість переглядів
504
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie