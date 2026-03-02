ТСН у соціальних мережах

Війна
300
1 хв

Сили оборони тиснуть на росіян: відкинули одразу з декількох ділянок фронту

Українські захисники успішно відбили позиції поблизу п’яти населених пунктів.

Руслана Сивак
ЗСУ

ЗСУ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили Оборони України покращили своє тактичне положення, відкинувши російські окупаційні війська в районах низки населених пунктів.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.

За оновленими даними інтерактивної карти, позитивні зміни на лінії фронту зафіксували поблизу таких населених пунктів:

  • Злагода;

  • Новогригорівка;

  • Новомиколаївка;

  • Степове;

  • Тернове.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, в окупованих Росією Олешках почався голод, місто фактично опинилося в блокаді.

Російські військові намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ. Армія РФ робить спроби наступу на Лиманському та Куп’янському напрямках фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Підрозділи 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на Олександрівському напрямку та прорвали оборону російських військ.

