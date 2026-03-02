- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 300
- Час на прочитання
- 1 хв
Сили оборони тиснуть на росіян: відкинули одразу з декількох ділянок фронту
Українські захисники успішно відбили позиції поблизу п’яти населених пунктів.
Сили Оборони України покращили своє тактичне положення, відкинувши російські окупаційні війська в районах низки населених пунктів.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState.
За оновленими даними інтерактивної карти, позитивні зміни на лінії фронту зафіксували поблизу таких населених пунктів:
Злагода;
Новогригорівка;
Новомиколаївка;
Степове;
Тернове.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, в окупованих Росією Олешках почався голод, місто фактично опинилося в блокаді.
Російські військові намагаються частіше атакувати українські логістичні канали та проводити перегрупування своїх військ. Армія РФ робить спроби наступу на Лиманському та Куп’янському напрямках фронту в Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Підрозділи 132 окремого розвідувального батальйону ДШВ ЗСУ провели успішну операцію на Олександрівському напрямку та прорвали оборону російських військ.