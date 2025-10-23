Сили оборони України уразили НПЗ і військовий склад у Росії: деталі від Генштабу

Атака на об’єкти в Росії / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України у ніч проти 23 жовтня завдали ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу Росії. Під атаку потрапили нафтопереробний завод у Рязанській області та склад боєприпасів у Бєлгородський області РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділи українських захисників уразили НПЗ «Рязанський». Це стратегічний об’єкт Росії, задіяний у забезпеченні ворожої армії. Зафіксовано вибухи в районі заводу та масштабну пожежу на території підприємства.

У Генштабі зазначили, що НПЗ «Рязанський» є одним із найбільших у центральній частині Росії та належить компанії «Роснефть». Підприємство здатне переробляти понад 17 млн т нафти на рік.

Завод відіграє важливу роль у забезпеченні пальним російської армії та логістичних ланцюгів її забезпечення.

«Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», — пояснили в Генштабі ЗСУ.

Цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи уразили ворожий склад боєприпасів у районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області. Ціль знищено, було видно детонації та вибухи боєприпасів.

До слова, ввечері 22 жовтня прогриміла серія вибухів і спалахнула сильна пожежа на російському заводі «Пластмас» у місті Копейськ Челябінської області. Завод входить до держкорпорації «Ростех» і випускає боєприпаси та вибухові речовини. Влад інформувала про загиблих, поранених і зниклих безвісти.