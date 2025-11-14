ТСН у соціальних мережах

Сили оборони України уразили порт "Новоросійськ" і не тільки: яскраве відео

Був уражений нафтовий термінал морського порту «Новоросійськ». Цей порт — другий за величиною центр експорту нафти в РФ.

Ірина Лаб'як
Порт «Новоросійськ» у Краснодарському краї Росії

Порт «Новоросійськ» у Краснодарському краї Росії / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

СБУ та інші Сили оборони України у ніч проти 14 листопада уразили порт «Новоросійськ» у Росії та позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини в однойменному місті.

Про це повідомили джерела ТСН.ua в СБУ.

Спецоперацію влаштували спецпризначенці СБУ «Альфа» спільно із бійцями ГУР Міноборони, Силами спецоперацій ЗСУ, Держприкордонслужбою, береговими ракетно-артилерійськими військами ВМС та іншими складниками Сил оборони України.

Вдалося уразити нафтовий термінал морського порту «Новоросійськ» (Краснодарський край Росії). Цей порт — другий за величиною центр експорту нафти в Росії та важливий логістичний вузол для експорту нафтопродуктів Чорним морем.

В результаті атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.

Окрім того, у Новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини 1537. Після «прильотів» було зафіксовано потужну детонацію.

«Кожен уражений НПЗ чи нафтотермінал — це мінус мільйони доларів для воєнної машини кремля. Ми й надалі позбавлятимемо агресора ресурсів, поки він не втратить здатність вести цю війну», — повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада росіяни заявляли, що Краснодарський край РФ перебував під масованою атакою дронів. Вибухи лунали в Геленджику, Анапі, Туапсе та Новоросійську. В останньому виникла масштабна пожежа на нафтобазі у комплексі «Шесхарис».

За даними Reuters, Росія зупинила експорт нафти з порту «Новоросійськ» після атаки українських дронів 14 листопада. Компанія «Транснєфть» призупинила постачання нафти до порту. Російські чиновники підтвердили, що безпілотники пошкодили пришвартоване судно, житлові будинки та нафтобазу у цьому ключовому експортному пункті.

