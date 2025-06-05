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- Війна
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Сили оборони України уразили установки "Іскандер" у Брянській області РФ: з’явилося відео
В результаті ураження одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень.
Підрозділи ЗСУ, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ. Уражено установки ОТРК «Іскандер».
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережах.
«Підрозділ 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Ймовірно, по Києву. Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві — з великою ймовірністю зазнали пошкоджень», — йдеться у повідомленні.
Результати ураження уточнюються.
«Ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення», — уточнили у Генштабі ЗСУ.