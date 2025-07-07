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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сили оборони України уразили завод з виробництва боєприпасів у Підмосков’ї: які наслідки

Було уражено «Краснозаводський хімічний завод», що є частиною військово-промислового комплексу РФ.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атаки по об’єктах у Росії

Атаки по об’єктах у Росії / © ТСН.ua

Сили оброни України у ніч проти 7 липня уразили АТ «Краснозаводський хімічний завод» у Московській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ „Краснозаводський хімічний завод“, що у Московській області рф», — йдеться у заяві.

Атаковане підприємство вготовляє піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для безпілотників типу «Шахед».

Генштаб поінформував про серію вибухів у районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки у сусідніх населених пунктах.

Результати вогневого ураження уточнюються.

Нагадаємо, росіяни заявили про вибухи у Підмосков’ї у ніч проти 7 липня. Телеграм-канали інформували, що це міг бути атакований дронами Краснозаводський хімічний завод.

До слова, джерела ТСН.ua у ГУР Міноборони України повідомили, що далекобійні дрони воєнної розвідки уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї Росії.

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