Сили оборони уразили два російських НПЗ: які наслідки

У РФ було неспокійно

Підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України (ЗСУ), у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, уразили НПЗ «Краснодарський» та «Cизранський».

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

«НПЗ Краснодарський» (Краснодарский край, РФ) виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік — бензини, дизель, авіаційне пальне. Бере участь у забезпеченні збройних сил РФ.

За даними Генштабу на об’єкті зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Крім того українські дрони повторно уразили нафтопереробний завод «Cизранський» у Самарській області РФ. Підприємство виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум. Об’єми перероблення до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік. Фіксується пожежа в районі об’єкта.

Результати ураження уточнюються.

Нагадаємо, 30 серпня Росію масовано атакували безпілотники. Вибухи пролунали, зокрема, у Самарській та Краснодарській областях, де під ударами опинилися нафтопереробні заводи.

За офіційними повідомленнями місцевої влади, на території Краснодарського НПЗ палає технічна установка.

«Через падіння уламків безпілотників на території Краснодарського НПЗ пошкоджено одну з технологічних установок, сталася пожежа на площі близько 300 квадратних метрів», — йдеться у повідомленні.

Під ранок російське Міністерство оборони повідомило, що уночі над регіонами РФ нібито було збито 86 безпілотників.

Раніше у Генштабі ЗСУ підтвердили, що у ніч проти 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.