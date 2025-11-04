Воєнно-економічний удар по РФ

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по інфраструктурі, яка забезпечує воєнно-економічний потенціал Росії.

Про це 4 листопада повідомили у Генштабі.

Уражено Нижньогородський НПЗ

У ніч проти 4 листопада підрозділи Сил оборони завдали удару по підприємству «Лукойл-Нижегороднєфтєоргсінтез» у місті Кстово, що в Нижньогородській області РФ. Максимальний об’єм переробки заводу становить 18 млн тонн на рік. Він активно використовувався для забезпечення російських окупаційних сил.

За даними Генштабу, зафіксовано влучання по території об’єкта та пожежу в районі цілі. Наразі ступінь ураження уточнюється.

Удар по Башкортостану

Також Сили оборони уразили АТ «Стєрлітамакскій нєфтєхімічєскій завод» у Башкортостані, РФ. Це підприємство є ключовим виробником компонентів для авіаційного гасу та високоякісного авіапального.

За попередньою інформацією, значних ушкоджень зазнав один із цехів заводу, який входить до російського холдингу «Росхім». Результати ураження уточнюються.

Склад ПММ на Херсонщині

Окрім цього, підтверджено удари по складу пально-мастильних матеріалів російських загарбників на тимчасово окупованій території Херсонської області. Втрати противника склали майже 20 еластичних резервуарів (близько 900 м³ ПММ) та дві насосні станції.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів, щоб підірвати воєнно-економічний та наступальний потенціали російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Дійсно, після атак невідомих дронів у Росії зупинили роботу одразу два нафтові підприємства. Про це раніше написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.