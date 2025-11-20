ТСН у соціальних мережах

Війна
255
1 хв

Сили оборони уразили НПЗ Росії: де горіло та вибухало

Унаслідок ураження виникла пожежа в районі установок вторинної переробки нафти.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

Сили оборони України завдали повторного вогневого ураження по Рязанському нафтопереробному заводу та вдарили по зосередженню живої сили росіян на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Зафіксовано влучання в ціль та пожежу в районі установок вторинної переробки нафти. Ступінь збитків уточнюється. Крім того, зафіксовано влучання по зосередженню живої сили на тимчасово окупованій території Донецької області. Втрати загарбників уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Довідка:

Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17, 1 млн тонн нафти на рік, входить до переліку найбільших НПЗ РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, дизель, реактивне пальне ТС-1, скраплені гази та інші продукти нафтопереробки. Завод виготовляє в середньому 840 тисяч тонн авіаційного гасу на рік та задіяний у забезпеченні повітряно-космічних сил армії російських окупантів.

Напередодні стало відомо, що дрони атакували важливий енергетичний вузол в Ульяновській області РФ.

