Сили оборони уразили військовий корабель РФ і не тільки
Сьогодні вночі росіяни зазнали суттєвих втрат. Поразка 19 грудня сталася в акваторії Каспійського моря.
У ніч проти 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотник».
Про це повідомив Генштаб.
«Корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються», — йдеться у повідомленні.
Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.
«З метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості», — додали у відомстві.
Нагадаємо, 15 грудня пресслужба СБУ повідомила, що підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російську субмарину класу 636.3 «Варшав’янка» внаслідок унікальної спецоперації в порту Новоросійська.