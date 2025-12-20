ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
305
Час на прочитання
1 хв

Сили оборони уразили військовий корабель РФ і не тільки

Сьогодні вночі росіяни зазнали суттєвих втрат. Поразка 19 грудня сталася в акваторії Каспійського моря.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ зазнала втрат

РФ зазнала втрат / © Міноборони Росії

У ніч проти 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотник».

Про це повідомив Генштаб.

«Корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у цей корабель. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Також уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі. Об’єкт належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні збройних сил російського агресора.

«З метою зниження наступальних спроможностей ворога, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. РСП-6М2 призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості», — додали у відомстві.

Нагадаємо, 15 грудня пресслужба СБУ повідомила, що підводні дрони Sub Sea Baby підірвали російську субмарину класу 636.3 «Варшав’янка» внаслідок унікальної спецоперації в порту Новоросійська.

Дата публікації
Кількість переглядів
305
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie