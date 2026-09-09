Сили оборони вдарили по кораблю — носію «Калібрів»: на «Адміралі Ессені» спалахнула пожежа

Фрегат "Адмірал Ессен" / © Фото з відкритих джерел

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Українські спецпризначенці уразили російський фрегат «Адмірал Ессен» під час нічної атаки на військово-морську базу в Новоросійську. На палубній надбудові корабля спалахнула пожежа.

Про це повідомив Департамент активних дій ГУР МО України.

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За даними розвідки, оператори ДАД у складі спільної далекобійної місії з іншими підрозділами Сил оборони атакували військово-морську базу «Новоросійськ». Серед цілей був фрегат «Адмірал Ессен» проєкту 11356.

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«Внаслідок влучних ударів спецпризначенців на палубній надбудові корабля спалахнула пожежа», — заявили в ГУР.

У розвідці також нагадали, що Росія роками запускала з цього фрегата ракети по Україні.

«Росіяни роками відправляли з "Ессена" ракети в Україну. Тепер ми відправили дещо у відповідь», — зазначили в ДАД ГУР.

«Адмірал Ессен» уже зазнавав удару влітку

Це вже друге повідомлення про ураження російського фрегата «Адмірал Ессен». Під час попередньої атаки на Новоросійську бухту, яка відбулася влітку, безпілотник пошкодив середню надбудову корабля.

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За даними каналу «КіберБорошно», тоді внаслідок удару здетонували гранатомети системи встановлення пасивних перешкод ПК-10, розташовані на бортах надбудови. Вони призначені для відстрілу дипольних відбивачів і теплових пасток.

Також повідомлялося про пошкодження комплексу радіоелектронної боротьби ТК-25 та радарів підсвічування цілей МР-90 «Орєх», які забезпечують наведення зенітних ракет.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони уразили в Новоросійську нафтовий термінал, об’єкти військової гавані та кораблі — носії «Калібрів». Генштаб ЗСУ повідомив про пожежі на території військово-морської бази та мазутного термінала, а також вибухи в районах базування кораблів. Ступінь завданих пошкоджень уточнюється.

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