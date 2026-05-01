Сили оборони вдарили по НПЗ у Туапсе й Пермі та знищили «Бук-М3» на ТОТ: деталі від Генштабу

Пожежа в Туапсе

У ніч проти 1 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по інфраструктурі нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї РФ. На території підприємства зафіксували вибухи та пожежу. Остаточні наслідки ураження наразі уточнюються.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, напередодні українські військові атакували потужності нафтопереробного заводу «Пермський» у Пермському краї РФ. Там підтверджено пошкодження установки первинної переробки нафти АВТ-4, після чого на об’єкті виникла пожежа.

Також протягом доби українські воїни уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» поблизу Ольховатки на тимчасово окупованій території Донецької області. Під удари потрапили й склади боєприпасів біля Роздольного на Донеччині та Ровеньків на Луганщині, склад матеріально-технічних засобів поблизу Мелітополя, а також склад безпілотників у районі Дальнього Бєлгородської області РФ.

Крім цього, Сили оборони України уразили пункти управління безпілотниками противника біля Гуляйполя на Запоріжжі, населених пунктів Шевченко та Воскресенка на Донеччині, а також командно-спостережний пункт у районі Каїрів на Херсонщині.

«Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації проти України», — зазначили в Генштабі.

Раніше повідомлялося, що в Туапсе в ніч на 1 травня спалахнули об’єкти нафтопереробної інфраструктури, зокрема завод і морський термінал. За інформацією OSINT-спільноти, пожежі почалися після серії влучань.

Нагадаємо, за кілька днів до цього — в ніч на 28 квітня — цей же НПЗ уже втретє за місяць зазнав атаки. Тоді регіональна влада оголосила про «серйозну надзвичайну ситуацію», спричинену масштабним займанням і витоком нафти. Людей, які живуть поруч, закликали терміново «евакуюватися».

