Сили оборони вгатили по установці, з якої запускали ракети "Онікс" по Україні

Сили оборони України уразили російський береговий комплекс «Бастіон» / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Доповнено додатковими матеріалами

Українські захисники завдали прицільного удару по російському береговому комплексу «Бастіон» в окупованому Криму. Саме з цієї установки ворог атакував мирні міста ракетами «Онікс».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У ніч проти 24 березня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці ключових військових об’єктів російських сил.

Зокрема, було уражено пускову установку берегового ракетного комплексу «Бастіон» у районі Актачі у Криму.

Також під удари потрапили райони скупчення противника — у Великій Новосілці (окупована частина Донецької області), Хорошому (ТОТ Луганської області) та Новозлатополі (ТОТ Запорізької області).

Окрім цього, зафіксовано ураження ремонтного підрозділу ворога в Новозлатополі та пункту управління безпілотниками у Великій Новосілці.

Наразі масштаби пошкоджень і втрати противника уточнюються.

Що відомо про БРК «Бастіон» — характеристики

«Бастіон» — це російський береговий ракетний комплекс, призначений для ураження надводних кораблів різних класів та десантних з’єднань.

Комплекс використовує надзвукові протикорабельні ракети П-800 «Онікс»

Швидкість: на висоті сягає 2.6 Маха (понад 3000 км/год), що робить її вкрай важкою ціллю для ППО.

Дальність: до 300 км у базовій версії та до 800 км у модернізованій («Бастіон-П»).

Мобільність: комплекс базується на шасі МЗКТ-7930, що дозволяє швидко змінювати позицію та розгортатися за 5 хвилин.

Автономність: пускові установки можуть бути розміщені на відстані до 25 км від командного пункту.

«Вистрілив і забув»: ракети мають активну головку самонаведення, яка дозволяє їм самостійно шукати ціль після пуску.

Хоча «Бастіон» створювався як морська зброя, Росія активно використовує його під час війни проти України для ударів по наземних об’єктах (зокрема в Одеській та Миколаївській областях). Через те, що ракета «Онікс» призначена для кораблів, під час ударів по суші вона має низьку точність і часто влучає в цивільну інфраструктуру.

До слова, Сили оборони України 22 — 23 березня уразили термінал «Транснефть» у порту Приморськ (Ленінградська обл.) та завод «Башнефть-Уфанефтехим» у Башкортостані. За даними Генштабу ЗСУ, у Приморську пошкоджено резервуари та нафтоналивну інфраструктуру, що спричинило масштабну пожежу. Ці об’єкти забезпечували пальним окупаційну армію.