Сили оборони вгатили в двох областях: де було непереливки росіянам

ЗСУ щодня знищують ворога на нашій землі

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 19 березня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по об’єктах військової логістики та живій силі противника.

Про це повідомив Генштаб.

«Зокрема, уражено склади боєприпасів у Донецьку і Ялті (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Каланчак (ТОТ Херсонської обл.). Крім того, зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення у районі Веселого Донецької області», — йдеться у повідомленні.

Також підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу пально-мастильних матеріалів у районі Новотроїцького (ТОТ Херсонської області).

Крім того, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника поблизу Ялти (ТОТ Донецької обл.) та н.п. Овражки (ТОТ АР Крим).

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, Сили оборони України вночі у четвер, 19 березня, уразили у тимчасово окупованому Криму російський інноваційний центр виробничо-технічного підприємства «Граніт», що займається ремонтом та обслуговуванням систем протиповітряної оборони РФ.