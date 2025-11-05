- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 89
- Час на прочитання
- 1 хв
Сили оборони відбили атаки біля Шахового, росіяни просунулися на кількох напрямках — DeepState
Українські війська успішно відбили атаки російських військ поблизу села Шахове на Донеччині. Водночас окупанти змогли частково просунутися на кількох інших напрямках.
Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Шахове Донецької області.
Про це повідомляють аналітики DeepState 5 листопада.
Водночас окупанти здійснили просування біля Бологівки та Кам’янки у Харківській області, Володимирівки на Донеччині та Привілля у Запорізькій області.
Згідно з оновленням мапи бойових дій, ситуація на цих ділянках фронту залишається напруженою.
Нагадаємо, раніше, 10 жовтня, Перший Азовський корпус Нацгвардії повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ росіян у напрямку села Шахове. В операції брали участь 35 танків та бронемашин.