Війна
89
1 хв

Сили оборони відбили атаки біля Шахового, росіяни просунулися на кількох напрямках — DeepState

Українські війська успішно відбили атаки російських військ поблизу села Шахове на Донеччині. Водночас окупанти змогли частково просунутися на кількох інших напрямках.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Відкинуто ворога під Шаховим, зафіксовано просування у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях / © Deepstatemap

Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Шахове Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState 5 листопада.

Водночас окупанти здійснили просування біля Бологівки та Кам’янки у Харківській області, Володимирівки на Донеччині та Привілля у Запорізькій області.

Згідно з оновленням мапи бойових дій, ситуація на цих ділянках фронту залишається напруженою.

Нагадаємо, раніше, 10 жовтня, Перший Азовський корпус Нацгвардії повідомив, що українські війська відбили посилений батальйонний механізований наступ росіян у напрямку села Шахове. В операції брали участь 35 танків та бронемашин.

