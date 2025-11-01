ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
19
Час на прочитання
1 хв

Сили оборони відкинули росіян на Донеччині, а ворог окупував Новогригорівку

На Запоріжжі росіяни просунулися біля Красногірського та окупували Новогригорівку. ЗСУ тиснуть на Донеччині.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ситуація на фронті складна

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Сили Оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Добропільському напрямку.

Про це повідомили у Deepstate.

За даними аналітиків, росіяни просунулись поблизу Козацького, Красногірського, в Миролюбівці та окупували Новогригорівку.

Нагадаємо, російські війська просунулися в центральній і західній частинах Покровська і зайняли позиції вздовж залізниці, хоча точний контур лінії фронту в місті та в околицях залишається неясним.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною. Російські окупаційні війська переважають у кількості та нарощують наступальні зусилля.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не взяли Покровськ, ситуацію контролюють ЗСУ.

Дата публікації
Кількість переглядів
19
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie