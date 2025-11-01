- Дата публікації
Сили оборони відкинули росіян на Донеччині, а ворог окупував Новогригорівку
На Запоріжжі росіяни просунулися біля Красногірського та окупували Новогригорівку. ЗСУ тиснуть на Донеччині.
Сили Оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Добропільському напрямку.
Про це повідомили у Deepstate.
За даними аналітиків, росіяни просунулись поблизу Козацького, Красногірського, в Миролюбівці та окупували Новогригорівку.
Нагадаємо, російські війська просунулися в центральній і західній частинах Покровська і зайняли позиції вздовж залізниці, хоча точний контур лінії фронту в місті та в околицях залишається неясним.
У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною. Російські окупаційні війська переважають у кількості та нарощують наступальні зусилля.
Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не взяли Покровськ, ситуацію контролюють ЗСУ.