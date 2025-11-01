Сили оборони відкинули росіян на Донеччині, а ворог окупував Новогригорівку

Ситуація на фронті складна / © Associated Press

Сили Оборони України відкинули росіян поблизу Нового Шахового на Добропільському напрямку.

Про це повідомили у Deepstate.

За даними аналітиків, росіяни просунулись поблизу Козацького, Красногірського, в Миролюбівці та окупували Новогригорівку.

Нагадаємо, російські війська просунулися в центральній і західній частинах Покровська і зайняли позиції вздовж залізниці, хоча точний контур лінії фронту в місті та в околицях залишається неясним.

У Генштабі ЗСУ заявили, що ситуація в районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною. Російські окупаційні війська переважають у кількості та нарощують наступальні зусилля.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни не взяли Покровськ, ситуацію контролюють ЗСУ.