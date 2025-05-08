Сили оборони відновили позиції на одному з гарячих напрямків: деталі DeepState

ЗСУ тримають оборону на фронті / © Associated Press

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Команда аналітиків DeepState вранці, 8 травня, оновила мапу фронту, повідомивши про просування Сил оборони в районі Липців.

«Сили Оборони України відновили позиції біля Липців», — написали вони.

Раніше повідомлялося, що російські війська окупували села Мемрик та Калинове Покровського району та просунулися на цьому напрямку.

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Російські загарбники намагаються розширити зону активних бойових дій у Харківській області, зокрема в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська суттєво просунулися на Покровському напрямку. Зокрема, ворог просунувся у Новогродівці, у Гродівці і захопив Калинове.