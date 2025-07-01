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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сили оборони завдали удару по пункту управління армії РФ — деталі

Втрати противника від високоточного удару української армії поки уточнюються, зазначили в Генштабі.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сили оборони завдали удару по пункту управління армії РФ — деталі

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони України 30 червня завдали успішного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової російської армії на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомив 1 липня ввечері.

«Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька», — додали там.

Також Генштаб зазначив, що Сили оборони України й надалі послідовно руйнуватимуть систему управління та зв’язку збройних сил Росії.

«Україна продовжує боротьбу, доки всі російські війська не будуть виведені з території нашої держави і не буде встановлено справедливий та тривалий мир. Далі буде…» — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, 30 червня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. був атакований район розташування штабу 8-ї гвардійської армії РФ. Тоді ж зазначали, в результаті було ліквідовано тимчасово виконуючого обов’язки командувача армії — полковника Руслана Горячкіна.

також голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що в тимчасово окупованому Донецьку сталася прицільна атака по російських військових і повідомив, що в Луганську 1 липня під удар дронів потрапила логістика росіян.

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