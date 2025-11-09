Збройні сили України / © Getty Images

Реклама

Сили оборони України зупинили спробу наступу російських військ на сході Запорізької області. Українські штурмовики зачистили населені пункти Солодке та Рівнопілля, а бойові дії тривають поблизу Полтавки та Успенівки, звідки противник намагався прорватися в напрямку Гуляйполя.

Про це 8 листопада повідомив командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько.

“Провівши перегрупування, зараз ідуть бої в Полтавці та Успенівці. Противник намагався рухатися в бік Гуляйполя, але завдяки злагодженим діям наших штурмовиків був зупинений”, — зазначив він.

Реклама

За його словами, українські підрозділи повністю зачистили від окупантів Солодке та Рівнопілля, які розташовані на північ від Гуляйполя в Пологівському районі.

“Противник намагався просочуватися в бік цих населених пунктів, але ми їх уже зачистили й просунулися далі. Наразі продовжуємо роботу в районах Успенівки та Полтавки”, — додав Манько.

Водночас російські війська, за його словами, продовжують перекидати підкріплення на схід Запорізької області, готуючись до відновлення штурмових дій.

Раніше аналітики DeepState вказали на розбіжності між заявами різних військових управлінь щодо контролю над населеними пунктами на 6-8 км та повідомляють про захоплення ворогом Успенівки та Павлівки.