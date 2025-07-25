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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
467
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1 хв

Сили оборони знищили понад пів сотні російських БПЛА під час нічної атаки

Зафіксовано влучання семи безпілотників у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Робота ППО

Робота ППО

В ніч проти п’ятниці, 25 липня, країна-агресорка Росія атакувала Україну 63-ма засобами повітряного нападу: двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області РФ та 61-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних Сил у Telegram.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни», — йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання семи безпілотників у чотирьох локаціях, падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

Раніше повідомлялось, що російські війська завдали удару по Індустріальному району Харкова бойовим дроном типу «Черніка».

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