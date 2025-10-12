ТСН у соціальних мережах

Війна
370
1 хв

Сили оборони звільнили Малі Щербаки на Запоріжжі

Українські сили повернули під свій контроль Малі Щербаки на Запоріжжі.

Анастасія Павленко
Воїни підняли у населеному пункті український прапор

Воїни підняли у населеному пункті український прапор / © Unsplash

Бійці 24 окремого штурмового батальйону «Айдар» спільно з побратимами з 33 окремого штурмового полку звільнили село Малі Щербаки Василівського району (Запорізька область).

«Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Цей успіх — результат чіткої взаємодії, рішучості та злагодженої роботи підрозділів. Кожен подібний крок — це ще одна сторінка нашої боротьби, що триває щодня, попри втому, ризики та втрати», — наголосили у батальйоні.

Раніше аналітики повідомили, що російські загарбники мають просування на Харківщині, Донеччині та у Запорізькій області.

Нагадаємо, що Сили оборони України здійснили успішну зачистку російських окупантів у Соснівці, Хорошому, Новоселівці та Сніжному в Дніпропетровській області.

370
