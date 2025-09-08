ТСН у соціальних мережах

Сили оборони звільнили село Зарічне у Донецькій області — Генштаб

ЗСУ продовжують протистояти російській армії — їм вдалося досягти успіхів у Донецькій області.

Анастасія Павленко
ЗСУ тримають оборону

ЗСУ тримають оборону / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сили оборони України повністю взяли під контроль село Зарічне у Донецькій області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 8 вересня.

Село Зарічне звільнив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові з полку «Скеля» звільнили від російських окупантів село Удачне Донецької області та встановили там національний прапор.

Крім цього, у кінці літа на Донеччині ЗСУ звільнили село Новоекономічне. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український прапор.

