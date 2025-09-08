- Дата публікації
Категорія
Війна
Сили оборони звільнили село Зарічне у Донецькій області — Генштаб
ЗСУ продовжують протистояти російській армії — їм вдалося досягти успіхів у Донецькій області.
Сили оборони України повністю взяли під контроль село Зарічне у Донецькій області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у понеділок, 8 вересня.
Село Зарічне звільнив 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» Сухопутних військ ЗСУ.
Нагадаємо, українські військові з полку «Скеля» звільнили від російських окупантів село Удачне Донецької області та встановили там національний прапор.
Крім цього, у кінці літа на Донеччині ЗСУ звільнили село Новоекономічне. Бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» увійшли до населеного пункту та встановили там український прапор.