Символічна "перемога" для параду: чи прорвуться росіяни до Дніпропетровської області – The Times

Військовий ЗСУ. / © Associated Press

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Від початку повномасштабного вторгнення минуло понад три роки, але російським військам досі не вдалося прорватися до Дніпропетровської області. Та напередодні параду до Дня Перемоги в Москві президент РФ Владімір Путін, за даними українських військових, прагне бодай символічного тріумфу. Його мета – мати російські війська на території Дніпропетровщини до 9 травня.

Про це пише The Times.

За словами полковника Андрія Назаренка з 72-ї бригади, росіяни цілодобово атакують і кидають у бій сотні солдатів щодня, щоби прорватися на кілька кілометрів углиб. “Вони зазнають великих втрат, але це їх не зупиняє. У них одна мета – досягти Дніпропетровської області”, – зазначає Назаренко.

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Сценарій, за словами українських військових, повторюється по всій Донеччині: російська армія повільно просувається, залишаючи за собою руїни міст і сіл. Ілля Петрина, виконувач обов’язків заступника командира 25-ї повітрянодесантної бригади, наголошує: “На території Дніпропетровської області не було жодного російського солдата, і ми робимо все, щоб так залишалося”.

Паралельно з наземними атаками посилилися обстріли та удари дронів. У стратегічному Покровську та інших містах Донеччини видно наслідки – зруйновані будівлі, дим над околицями. Поблизу Добропілля, що всього за 10 миль від адміністративної межі з Дніпропетровською областю, російський снаряд або дрон нещодавно влучив поблизу блокпоста. Хмара диму ще довго залишалась у повітрі.

Політичний жест, а не стратегічна операція — так українські військові оцінюють наміри Кремля. Іван Тимочко, високопосадовець Сухопутних військ ЗСУ, заявив в ефірі телеканалу “Еспресо”, що Росія намагається будь-що продемонструвати присутність своїх солдатів на Дніпропетровщині до 9 травня.

“Це не повноцінна військова операція, а радше інформаційна кампанія. Вони намагатимуться просунути цю версію як факт — незалежно від реального контролю над територією”.

Полковник Назаренко додає: Росія має перевагу в живій силі, подекуди — удесятеро. “Якщо ворог кине все в одному напрямку, ми розуміємо, що утримати позиції буде вкрай складно”, — сказав він.

Та навіть прорив до Дніпропетровської області не дасть Москві стратегічної переваги. За словами Віктора Трегубова, речника Оперативно-стратегічного угруповання “Хортиця”, ця лінія на мапі — “це не населений пункт, не річка, не вузол логістики. Військового сенсу вона не має — тільки політичний”.

Втім, загроза для прифронтових сіл Дніпропетровщини вже відчутна. Артилерія та FPV-дрони дедалі частіше з’являються у містах, що донедавна вважались тиловими. Цього тижня влада вперше оголосила обов’язкову евакуацію дітей із семи сіл, розташованих у зоні підвищеної небезпеки. “Ми щодня чуємо дрони-камікадзе”, — розповідає Катерина, яку евакуювали разом із дітьми. Це вже друге її вимушене переселення — спочатку з Донецької області, тепер із Дніпропетровщини.

“Дрони зʼявилися неочікувано. У новинах казали, що ворога зупинили. А потім ми садимо картоплю — і над головою летить дрон”, — пригадує вона. Один із таких дронів влучив у дах школи. “Я подумала, що наш, а він раптом пішов униз і вибухнув”.

Плани Путіна на урочистий День Перемоги затьмарює й українська активність на території РФ. Зокрема, рейд у Курській області, де українські сили прорвалися через мінні поля і зруйнували мости. Тим часом Росія звинувачує Україну у масованій атаці дронами на Москву: близько 100 БПЛА. Про жертв не повідомляється, однак кадри з пошкодженим житловим будинком і супермаркетом з’явилися у державних ЗМІ.

Через чотири місяці після інавгурації Дональда Трампа, який обіцяв завершити війну, більшість українців уже не вірять у швидкий мир. “Ми думали, що все скоро закінчиться, але цього не сталося”, — каже Олена, ще одна евакуйована жінка. “Новини погані. Росія наступає з усіх боків і просто знищує наші міста”.

А на фронті, як каже Ілля Петрина, заступник командира бригади, немає часу на ілюзії: “Було стільки прогнозів — місяць, два, три тижні. Тепер кожен розуміє: є робота, яку треба зробити. І ми її зробимо”.