Сирський анонсував нову "зброю паритету" проти російських КАБів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна активно нарощує потенціал для протидії російським авіабомбам (КАБам), а також робить технологічний прорив у сфері дронів, зокрема FPV на оптоволокні.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

“По-перше, кожна дія має контрдію. Якщо вони використовують свої КАБи, ми повинні також використовувати наші GBU, наші керовані бомби. І ми використовуємо цю зброю і нарощуємо масштаб її використання”, — сказав Сирський.

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За його словами, українські Повітряні сили вже завдають відчутних ударів, а росіяни несуть втрати. При цьому українські системи наведення демонструють кращу ефективність, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні порушити траєкторію польоту російських авіабомб.

“От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому”, — навів приклад головнокомандувач, наголосивши, що “система управління і боротьба проти засобів РЕБ — це постійне змагання”.

Крім того, Сирський зазначив, що українські війська продовжують активні оборонні та контрнаступальні дії, включно з операціями на території ворога, які дозволяють зривати його плани.

Окремо головнокомандувач зупинився на технологічному компоненті — дронах. За його словами, Україна вже отримує нові безпілотники на оптоволокні з кабелем довжиною до 20 км.

“Ми також почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 км, що в принципі зрівнює наші шанси з ворогом. І я сподіваюся, що, можливо, за місяць-два-три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі”, — підкреслив Сирський.

Раніше ми писали, що використання російською армією керованих авіаційних бомб (КАБ) стало великою проблемою для ЗСУ, але з часом цю російську чудо-зброю вдалося зробити неефективною.