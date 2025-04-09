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- Війна
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Сирський анонсував нову "зброю паритету" проти російських КАБів
Засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні порушити траєкторію польоту російських авіабомб.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна активно нарощує потенціал для протидії російським авіабомбам (КАБам), а також робить технологічний прорив у сфері дронів, зокрема FPV на оптоволокні.
Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.
“По-перше, кожна дія має контрдію. Якщо вони використовують свої КАБи, ми повинні також використовувати наші GBU, наші керовані бомби. І ми використовуємо цю зброю і нарощуємо масштаб її використання”, — сказав Сирський.
За його словами, українські Повітряні сили вже завдають відчутних ударів, а росіяни несуть втрати. При цьому українські системи наведення демонструють кращу ефективність, а засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) здатні порушити траєкторію польоту російських авіабомб.
“От летіла вона в одному напрямку, а потім чомусь полетіла в іншому”, — навів приклад головнокомандувач, наголосивши, що “система управління і боротьба проти засобів РЕБ — це постійне змагання”.
Крім того, Сирський зазначив, що українські війська продовжують активні оборонні та контрнаступальні дії, включно з операціями на території ворога, які дозволяють зривати його плани.
Окремо головнокомандувач зупинився на технологічному компоненті — дронах. За його словами, Україна вже отримує нові безпілотники на оптоволокні з кабелем довжиною до 20 км.
“Ми також почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 км, що в принципі зрівнює наші шанси з ворогом. І я сподіваюся, що, можливо, за місяць-два-три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі”, — підкреслив Сирський.
Раніше ми писали, що використання російською армією керованих авіаційних бомб (КАБ) стало великою проблемою для ЗСУ, але з часом цю російську чудо-зброю вдалося зробити неефективною.