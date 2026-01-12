Сирський, Буданов і Ширяєв — лідери військових голосів для Заходу у 2025 році

Реклама

Про це свідчить моніторингове дослідження Інституту соціально-політичного проектування «ДІАЛОГ», яке охопило згадки українських військових у 30 найвпливовіших англомовних глобальних ЗМІ.

За даними аналітиків, лідером рейтингу став Сирський (45 публікацій), друге місце посів Буданов (24 публікації), третю позицію - Ширяєв (21 публікація). До них звертались такі медіа, як Fox News, The New York Times, The Wall Street Journal, CNN, The Times, Reuters, The Guardian тощо.

«Сирський пояснював західній аудиторії стратегію розвитку бойових дій та оперативної ситуації, а також надавав аргументи щодо ефективності ударів української зброї вглиб території РФ. Буданов спілкувався з медіа на теми, що виходять за межі класичного поля бою. Його коментарі стосувалися «війни майбутнього» та асиметричних відповідей України. Зокрема, питань дестабілізації Росії зсередини», - констатують дослідники.

Вони зазначають, що західні журналісти шукають не лише стратегічні оцінки, а й «окопну правду» - живі свідчення військового безпосередньо з поля бою. Таким голосом для них у 2025 році став командир 225 ОШП Олег Ширяєв.

«Ширяєв задовольнив цей запит, адже коментував бойові зіткнення на Курщині, в тому числі з північнокорейцями, а також в Україні. Навіть коли він на Fox News звертається до президента Трампа із закликом надати Tomahawk, він робить це крізь призму практики поля бою», - йдеться в дослідженні.

Також протягом 2025 року західні медіа звертались до командувача СБС Роберта «Мадяра» Бровді (3 публікації), командувача об’єднаних сил Михайла Драпатого (2 публікації) та командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького (2 публікації).

Дослідження проведено на основі глобального рейтингу SCImago Media Rankings. Моніторинг охопив період з 1 січня по 31 грудня 2025 року.