ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
2 хв

Сирський доповів на Ставці: ЗСУ відновлюють позиції на Курщині та Бєлгородщині

На тлі запеклих боїв на основних напрямках фронту, Сирський акцентував на успіхах українських підрозділів у прикордонні РФ, де «ворог не матиме спокою».

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів на Ставці верховного головнокомандувача про ситуацію на фронті. Зокрема, наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії.

Про це Сирський написав у Мережі 8 липня.

Головком ЗСУ доповів про ситуацію найгарячіших напрямках фронту — Покровському, Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському. Протягом минулої доби відбулося 188 боїв з ворогом. Російська армія втратила ще понад 1000 своїх бійців.

Сирський акцентував на діях українських підрозділів у активній обороні. Йдеться про недопущення просування окупантів углиб оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу ворога на адмінкордони Дніпропетровської області.

«Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою», — акцентував головком ЗСУ.

Також на Ставці йшлося про нарощення та удосконалення безпілотного складника обороноздатності України у захисті тилових міст, стримуванні російських штурмів на лінії фронту та у DeepStrike по території РФ.

Сирський повідомив, що тримає на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Головком наголосив, що війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних безпілотників.

Ситуація на фронті — новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що протягом 7 липня російські війська просунулися на Донеччині у населених пунктах Комар, Яблунівка, Торецьк, а також біля Запоріжжя.

Як повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников, на Покровському напрямку ворожа армія зібралася з силами і пішла в масовані штурми. Ситуація там погіршується.

Водночас окупанти прагнуть за будь-яку ціну зайти до Дніпропетровщини. За інформацією бійця 110-ї окремої механізованої бригади Сергія Волкова, росіяни використовують «сіру зону» для накопичення штурмових груп.

На Запорізькому напрямку — рекордна інтенсивність ворожих штурмових дій, заявив командир батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Forest. Загарбники постійно атакують по всій лінії зіткнення, використовуючи нову тактику.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie