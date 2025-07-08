Сирський доповів на Ставці: ЗСУ відновлюють позиції на Курщині та Бєлгородщині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів на Ставці верховного головнокомандувача про ситуацію на фронті. Зокрема, наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях Росії.

Про це Сирський написав у Мережі 8 липня.

Головком ЗСУ доповів про ситуацію найгарячіших напрямках фронту — Покровському, Лиманському, Новопавлівському, Північно-Слобожанському. Протягом минулої доби відбулося 188 боїв з ворогом. Російська армія втратила ще понад 1000 своїх бійців.

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Сирський акцентував на діях українських підрозділів у активній обороні. Йдеться про недопущення просування окупантів углиб оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках та виходу ворога на адмінкордони Дніпропетровської області.

«Наголосив на відновленні позицій та утриманні територій у Курській та Бєлгородській областях рф. Продовжуємо сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Ворог не матиме там спокою», — акцентував головком ЗСУ.

Також на Ставці йшлося про нарощення та удосконалення безпілотного складника обороноздатності України у захисті тилових міст, стримуванні російських штурмів на лінії фронту та у DeepStrike по території РФ.

Сирський повідомив, що тримає на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Головком наголосив, що війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних безпілотників.

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Ситуація на фронті — новини

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що протягом 7 липня російські війська просунулися на Донеччині у населених пунктах Комар, Яблунівка, Торецьк, а також біля Запоріжжя.

Як повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников, на Покровському напрямку ворожа армія зібралася з силами і пішла в масовані штурми. Ситуація там погіршується.

Водночас окупанти прагнуть за будь-яку ціну зайти до Дніпропетровщини. За інформацією бійця 110-ї окремої механізованої бригади Сергія Волкова, росіяни використовують «сіру зону» для накопичення штурмових груп.

На Запорізькому напрямку — рекордна інтенсивність ворожих штурмових дій, заявив командир батальйону 65-ї окремої механізованої бригади з позивним Forest. Загарбники постійно атакують по всій лінії зіткнення, використовуючи нову тактику.

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