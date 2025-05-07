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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Курщині — що відбувається на прикордонні

Українські підозділи захищають прикордоння від ворожої активності. Головком надав деталі про ситуацію на Курщині та в Бєлгородській області.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на Курщині — що відбувається на прикордонні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на території Курської та Бєлгородської областей, а саме про захист від ворожої активності в прикордонні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 7 травня.

«Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського — щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні», — сказав Зеленський.

Він також подякував кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам.

«Дякую вам усім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні», — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ підтримують буферну зону в Курській області Росії для захисту прикордонних регіонів від атак РФ. Втім, Росія прагне створити таку саму зону на українській території, зокрема в Сумській області.

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