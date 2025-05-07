Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

Реклама

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про ситуацію на території Курської та Бєлгородської областей, а саме про захист від ворожої активності в прикордонні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський 7 травня.

«Сьогодні також була доповідь Головкома Сирського — щодо наших активних дій на території Курської та Бєлгородської областей. Ми захищаємо українську землю від ворожої активності в прикордонні», — сказав Зеленський.

Реклама

Він також подякував кожному підрозділу, усім нашим солдатам, усім нашим сержантам і командирам.

«Дякую вам усім за стійкість та реальну силу, яка так потрібна Україні», — додав він.

Нагадаємо, ЗСУ підтримують буферну зону в Курській області Росії для захисту прикордонних регіонів від атак РФ. Втім, Росія прагне створити таку саму зону на українській території, зокрема в Сумській області.

Читайте також

Реклама