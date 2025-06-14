Росіяни постійно змінюють характеристики своїх "шахедів" - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський / © Олександр Сирський

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В Україні активізують роботу над протидією ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують мирні міста.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Провів робочу нараду щодо протидії ворожим ударним БпЛА, якими росіяни щоночі тероризують наші мирні міста. Завдання номер один — нарощування та масштабування засобів, які працюють ефективно вже зараз», — йдеться в повідомленні.

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Основний акцент робиться на збільшенні кількості БпЛА-перехоплювачів.

«Насамперед — збільшення кількості БпЛА-перехоплювачів. Маємо підходити комплексно, використовувати можливості всіх наявних компонентів», — зазначив він.

Зазначається, що російські дрони постійно змінюються, тому Україні потрібні адаптивні та гнучкі рішення:

«Ворог постійно змінює характеристики своїх „шахедів“ та тактику їх застосування».

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Учасники наради також обговорили способи вдосконалення систем виявлення та знищення ворожих безпілотників:

«Обговорили шляхи удосконалення виявлення ворожих дронів та своєчасного їх знищення».

Були поставлені конкретні завдання та окреслені пріоритетні напрями:

«Поставив завдання, визначив пріоритетні напрямки. Від цього залежить життя наших людей, функціонування критичної інфраструктури та економіки держави в цілому».

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Наприкінці він подякував усім, хто працює над розробкою, впровадженням і масштабуванням засобів перехоплення:

«Дякую всім, хто розробляє відповідні рішення по БпЛА-перехоплювачам, допомагає їх впроваджувати і масштабувати, а також готує операторів».

Нагадаємо, вночі проти 14 червня армія РФ атакувала Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 43 дрони.