Сирський хоче новий контраступ: експерт пояснив, чим це небезпечно для України

Чи буде новий контрнаступ / © ТСН.ua

Реклама

Головком ЗСУ Сирський заявив, що перехід на армійські корпуси дасть змогу піти в контрнаступ. Проте військові експерти не розділяють такий оптимізм головкома. Так, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський наголошує, що за нинішніх умова контрнаступ навіть не варто затівати.

Про це Грабський сказав в інтерв’ю Radio NV.

Грабський висловлює обережність щодо обговорення контрнаступальних дій, наголошуючи на відсутності необхідних ресурсів для широкомасштабних наступальних операцій. Він зазначає, що ЗСУ не мають достатньо ресурсів для проведення масованих наступальних дій.

Реклама

Експерт підкреслює, що без переваги в повітрі немає сенсу говорити про масштабні наступальні операції. На його думку, українських дронів недостатньо для завдання масованих ударів по тилах РФ і знищення ворожої логістики.

«Можна відкрити підручник з оперативної підготовки та прочитати, в чому полягають задачі оборонної операції. Як можна наступати на противника, який у 3-5-7 разів переважає нас? Як можна наступати на противника, який має укріплені позиції та перевагу в основних видах озброєння, ППО та техніки?» — риторично запитує Грабський.

На думку експерта, наразі головне завдання Сил оборони — завдавати окупантам таких втрат, щоб вони не могли просуватися вперед.

«Співвідношення втрат 1 до 3-4 свідчить про це. Це мало, нам потрібно довести співвідношення втрат між нами і противником в 1 до 5-7. Тільки після цього, ми будемо говорити, що гарантуємо, що противник не встигає відновлювати свій бойовий потенціал. І тоді можна розглядати якісь контрударні дії. Але без переваги в повітрі говорити про якісь масштабні наступальні операції немає жодного сенсу», — додав Грабський.

Реклама

Раніше військовий експерт Владислав Селезньов, коментуючи заяву Сирського, також сказав, що у найближчій перспективі на контрнаступ годі й розраховувати.